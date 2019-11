Fin cruelle pour les Bleuets

Terrible désillusion pour les Bleuets. Idéalement partis pour décrocher leur billet pour la finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans et ainsi succéder à la génération Sinama-Pongolle, sacrée en 2001, les jeunes Français ont finalement vu leur rêve se briser dans des derniers instants de leur demi-finale face au Brésil, vainqueur 3-2.

La rencontre pouvait pourtant difficilement mieux commencer avec l’ouverture du score signée Arnaud Kalimuendo après un nouveau service en or d’Adil Aouchiche (9e) puis le but du break quelques minutes plus tard grâce à un raid solitaire de Nathanaël Mbuku (13e). Malheureusement, les troupes de Jean-Claude Giuntini ont dès lors arrêté de jouer, se contentant de faire le dos rond.

Et si malgré la pression de leurs hôtes, les Bleuets ont conservé leurs deux buts d’avance jusqu’à l’heure de jeu, les trente dernières minutes leurs ont finalement été fatales, Jorge réduisant le score à la 62e, Veron égalisant à la 76e et Lazaro portant le coup de grâce à la 89e après un joli enchaînement crochet-frappe.

Les Bleuets, qui n’avaient encaissé que deux buts en plus de 510 minutes, sombraient avec trois buts concédés en 27 minutes. Leur rêve était passé et c’est le Brésil qui affrontera le Mexique en finale de son Mondial U17.