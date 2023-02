FFF : rebondissement ! Noël Le Graët va porter plainte contre Amélie Oudea-Castéra

Le football français vient de vivre une journée particulière ce mardi 28 février. Fragilisé par les conclusions de l’audit commandé par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, Noël Le Graët s’est résigné à présenter sa démission lors de la réunion du Comex. C’est Philippe Diallo qui continuera à assurer l’intérim à la présidence de la FFF. Revanchard, l’homme âgé de 82 ans va poursuivre en justice la ministre des Sports.

"Nous n’avons trouvé aucun message et aucun terme à caractère sexuel'. C’est ce que dit le rapport que la ministre n’a pas voulu dévoiler. Et voilà ce qu’a dit la ministre dans sa conférence de presse: 'Il y a des messages à caractère clairement sexuel.' C’est faux et nous allons la poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République" indique son avocat Thierry Marembert au micro de C à vous sur France 5.