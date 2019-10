FFF: Platini successeur de Le Graët ?

Suspendu jusqu’au 8 octobre, Michel Platini évoque dans L’Equipe la possibilité de se présenter aux élections de la Fédération française de football (FFF), fin 2020. Annoncé comme éventuel successeur de Noël Le Graët, l’ancien président de l’UEFA préfère cacher son jeu pour l’instant.

"Des copains me conseillent d'y aller, d'autres me disent: ‘C'est quoi l'intérêt d'être président de la FFF quand on a été président de l'UEFA ?’ Mais même cette échéance-là me paraît lointaine. Je n'y ai pas encore vraiment pensé", affirme l'ex-sélectionneur des Bleus (64 ans).