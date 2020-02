FFF : Platini et Deschamps rendent hommage à Fournet-Fayard

Anciens capitaines de l'équipe de France, Platini et Deschamps ont eu une pensée pour Jean Fournet-Fayard, décédé lundi à l'âge de 88 ans. « Je viens d'apprendre avec une profonde tristesse la disparition de Jean Fournet-Fayard. (...) Nous avons travaillé ensemble avec passion à bâtir un destin au football français. Il fut mon président de la Fédération française de football en tant que joueur, sélectionneur et président du Comité français d'organisation de la Coupe du monde de 1998 », a indiqué l'ancien numéro 10 français, via un communiqué.





Deschamps a fait ses débuts chez les Bleus sous Fournet-Fayard

Après Platini, c'est Didier Deschamps qui a rendu hommage à l'ancien président de la FFF. « J'ai appris la disparition de Jean Fournet-Fayard, président de la Fédération lorsque j'ai eu l'immense honneur de débuter en équipe de France. Cette nouvelle m'attriste et je tenais à témoigner ma sympathie à sa famille, ses proches mais aussi à ceux qui ont servi le football français à ses côtés, » a ainsi déclaré l'actuel sélectionneur des Bleus, dans des propos repris par L'Equipe.