FFF : Philippe Diallo évoque la vente du Stade de France

L’Equipe de France va-t-elle encore disputer des matchs au Stade de France ? Pour rappel, le contrat qui lie la Fédération française de football au consortium du Stade de France court jusqu'en 2024. L’Etat a lancé deux appels d'offres pour la vente et la concession de l’enceinte mythique des Bleus. Dans un entretien accordé à nos confrères de l’AFP, Philippe Diallo, président intérimaire de la FFF, a clarifié la position de la fédération vis-à-vis du Stade de France.

"La Fédération française de football est pénalisée par les conditions contractuelles qui lui sont faites"

“Le contrat actuel avec le Stade de France nous est extrêmement défavorable” a-t-il déclaré en préambule avant de poursuivre, sur les deux appels d’offres lancés par l’Etat. “Je vais attendre de voir exactement le cahier des charges pour les concessions ou pour la vente pour en dire plus. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution viable sans que les deux grandes fédérations de football et de rugby ne s'inscrivent d'une manière ou d'une autre dans ces projets" a-t-il indiqué. “Voilà ce qui me guide, avec le souci que nous sortions d'une situation où depuis des années, la Fédération française de football est pénalisée par les conditions contractuelles qui lui sont faites" a ajouté Philippe Diallo.