Noël Le Graët poussé à la démission ces prochains jours ? C'est bien ce qu'il pourrait se passer, car le compte rendu de l'audit concernant le fonctionnement au sein de la FFF doit être rendu ce lundi. Ce dernier pourrait décider de l'avenir du président de la 3F, mis sur le côté depuis un Comex extraordinaire à la mi-janvier. Tandis que le compte rendu pourrait pousser Le Graët à démissionner de lui-même, ce dernier pourrait également décider de rester à son poste et cela pourrait créer des soucis. C'est pourquoi RMC Sport informe qu'après l'étude de l'audit ces prochains jours, des membres du Comex pourraient pousser le Breton à la démission.

Prochain Comex le 9 février

Ainsi, un prochain Comex va se tenir et il devrait avoir lieu le 9 février prochain. C'est ce jour-là que les membres pourraient pousser Le Graët à la démission. Tandis que le président de la 3F a promis de démissionner en cas de rapport accablant à son encontre, il pourrait revenir sur sa décision et cela pousserait des membres du Comex à le forcer à une démission. De médias informent depuis quelques heures que l'homme fort de l'instance du football français serait prêt à s'en aller, mais pas à n'importe quel prix, alors que sa famille aurait compris qu'il est temps d'arrêter. Pour l'heure, il faut attendre les conclusions de cet audit ces prochaines heures et voir ce qu'il advient de la situation de Noël Le Graët.