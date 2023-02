Le rapport d'audit final a été rendu ce mercredi soir et les conclusions de l'enquête diligentée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera étaient attendues. Elles sont tombées ce jeudi soir et elles ne vont pas dans le sens de Noël Le Graët, le président de la FFF, et Florence Hardouin, la directrice générale mise à pied mi-janvier.

Ainsi, RMC Sport a pu se procurer ce rapport et les conclusions sont accablantes. Il est souligné que les "dérives de comportement" du dirigeant de 81 ans sont "incompatibles avec l’exercice des fonctions et l’exigence d’exemplarité". Ainsi, un appel est passé afin que les instances fédérales examinent "cette situation en application des dispositions statutaires".

Il est également écrit que "le comportement inapproprié de M. Le Graët vis-à-vis des femmes" est mis en lumière par les témoignages recueillis au cours de l’inspection. Il est fait état de "propos et de SMS émanant bien de M. Le Graët, ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres". La mission pointe aussi "l’horaire tardif des envois, leur caractère répétitif et la nature des destinataires – des femmes placées sous son autorité et/ou dans une relation de dépendance."

Florence Hardouin également tancé

Florence Hardouin, directrice générale de la FFF mise à pied début janvier, a aussi été mise dans l'embarras avec ce rapport puisqu'il est écrit que cette dernière n'est plus en capacité d'assurer ses missions. "Le rapport fait état d’une succession de crises dont la plus importante s’est cristallisée au moment de la Coupe du Monde 2018 et dans la période qui a suivi, avec une multiplication de dysfonctionnements internes, des circuits de décision contournés, des échanges violents entre les membres du comité de direction (CODIR), une montée de la contestation par certains de l’autorité de la directrice générale qui réagit par un management très autoritaire et un président qui laisse la situation se dégrader", lit-on dans ce rapport qui tance fortement Hardouin.