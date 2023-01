Noël Le Graët clame son innocence auprès de son gouvernement lors du Comex extraordinaire de la FFF ! Voilà ce qu'il s'est notamment passé ce mercredi matin durant la réunion tenue entre les membres du Comex de la FFF à l'initiative du président de la 3F. Ainsi, Philippe Borghini, l'un des membres du Comex, s'est exprimé auprès de BFM TV à la sortie de la réunion et il a relaté les propos tenus par le président ce matin lors de sa prise de parole. Ce dernier a assuré à son gouvernement son innocence concernant les accusations de harcèlement sexuel à son encontre. Il a aussi de nouveau présenté ses excuses à Zinédine Zidane pour sa prise de parole polémique dimanche sur RMC. Découvrez ses propos ci-dessous.

La prise de parole de Le Graët lors du Comex

"Nous sommes allés au fond des choses. On a commencé par écouter notre président, qui a commencé le Comex en nous disant 'je n'ai rien fait, je jure sur votre tête à tous que je n'ai rien fait et que le rapport de l'audit sera très positif pour moi, il n'y aura rien contre moi'. Il nous a ensuite présenté ses excuses pour les propos tenus sur Zinedine Zidane, des propos qu'il ne pense pas, il est conscient de ce qu'il représente pour le football français et mondial. Il a reconnu qu'il avait commis une erreur, eu une communication non maîtrisée. Il a envoyé une lettre à Zinédine pour lui demander un rendez-vous. Il s'est excusé auprès de lui et auprès de nous." Des propos incroyables tenus par Le Graët donc afin de clamer son innocence. Cependant, il faudra attendre les résultats de l'enquête sur l'audit de la FFF pour savoir si le président de la 3F, désormais en retrait, est réellement innocent.