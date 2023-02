FFF : Le Graët de nouveau appelé à démissionner par le président du Conseil national de l'éthique

Ce mercredi, le rapport d'audit final concernant la gestion de la Fédération française de football a été rendu et les conclusions accablent son président, Noël Le Graët, actuellement en retrait de ses fonctions. Dans une interview accordée à RMC SPORT, le président du Conseil national de l'éthique au sein de la FFF a de nouveau appelé à la démission du dirigeant après les conclusions évoquant "le comportement inapproprié de M. Le Graët vis-à-vis des femmes".

"Le rapport confirme le pré-rapport, avec tous les témoignages." a déclaré Patrick Anton. "Manifestement, la défense de Noël Le Graët n’a pas convaincu les inspecteurs [...]. Oui, il y a plusieurs leviers pour trouver une solution, mais compte tenu de ce qui lui est reproché, le plus simple serait une démission. Les autres solutions consisteraient à une démission du comité exécutif de la FFF dans son ensemble, ce qui conduirait à de nouvelles élections, ou à la convocation d’une nouvelle assemblée générale par les grands électeurs que sont districts et ligues. Donc effectivement, le plus simple, le plus rapide et le plus efficace serait la démission de Noël Le Graët." a affirmé le président du Conseil national de l'éthique.