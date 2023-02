FFF : le Comex pour juger du sort de Le Graët aura bien lieu le 28 février

Noël Le Graët sera fixé sur son sort le 28 février prochain ! Ainsi, après le rapport d'audit final rendu hier concernant le fonctionnement au sein de la FFF, tout le monde attend de savoir si le président de l'instance pourra rester en poste ou non. Détruit par ce rapport, tout comme Florence Hardouin, le directrice générale de la FFF qui a été mise à pied à la mi-janvier, Le Graët semble plus que jamais sur la sellette. Tandis que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a exprimé son souhait en conférence de presse hier soir que Le Graët fasse le bon choix, ce dernier pourrait décider de rester en poste. Seulement, le Comex pourrait bien ne pas l'entendre de la même oreille et son avenir semble bancale.

Le Graët sur le point de tomber de son piédestal ?

Comme le confirme L'Equipe ce jeudi, le Comex de la FFF, qui devait avoir lieu ce vendredi, va se tenir le 28 février. Plusieurs raisons à cette nouvelle date, avec tout d'abord certains membres encore en vacances et qui auraient donc été en visio-conférence. Mais surtout le fait que Le Graët souhaiterait rencontrer chaque membre du Comex afin de juger de leurs intentions à son égard. Les rendez-vous pourraient avoir lieu la semaine prochaine et ainsi, Le Graët pourrait en savoir plus concernant une possible fin d'aventure à la tête de la FFF ou non. Ce qui est sûr, c'est que son poste de président semble plus que jamais menacé...