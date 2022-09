Noël Le Graët a reçu il y a quelques jours une « invitation » de la part de la Ministre afin de discuter de nombreux sujets, dont celui qui concerne les accusations dont il fait objet de la part du magazine So Foot. Le caractère de cette réunion a fait beaucoup réagir dans les médias, car on ne comprenait pas pourquoi on déroulait le tapis rouge au patron de la fédération française alors que son nom est actuellement lié à un énorme scandale.

"Pas là pour prendre le thé"



Amélie Oudéa-Castéra a réagi à cette polémique. Dans un entretien au Parisien, elle a assuré que cette entrevue n’était pas du tout de nature amicale. « Je reçois Noël Le Graët et Florence Hardouin (respectivement président et directrice générale de la FFF) dans mon bureau, vendredi. Je ne les reçois pas pour prendre le thé, je ne les reçois pas pour m’entendre dire que tout va bien, a-t-elle tonné. Je les reçois car j’ai besoin d’écouter ce qu’ils ont à me dire. Je ne minimise rien de ce qui a été restitué par « So Foot » ». La ministre joint les actes aux paroles puisque d'après un communiqué publié ce vendredi "une mission d'inspection, d'audit et de contrôle a été lancée à l'encontre de la FFF".



Le Graët nie catégoriquement tout ce dont on l’accuse dans le mensuel. Il a démenti aussi l’information selon laquelle il comptait démissionner de son poste. Jeudi, il a aussi déposé plainte en compagnie de sa fédération contre le journal qui l’incrimine pour « contenus diffamatoires ».

Oudéa-Castéra s’en remet à Deschamps



Pour l’équipe de France, il y avait certainement de bien meilleures manières de préparer la Coupe du Monde qui se profile. Cela étant, Oudéa-Castéra ne s’inquiète pas. Quelle que soit l’issue de cette histoire, elle est convaincue que le sélectionneur tricolore fera ce qu’il faut pour mener les Bleus à bon port. « Bien sûr ! Ce dont je veux m’assurer, c’est que les joueurs puissent se préparer dans des conditions sereines. À cet égard, le fait qu’on ait un Didier Deschamps avec toute son expérience est très rassurant », a-t-elle déclaré.