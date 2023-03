FFF : la Fédération en deuil, Claude Simonet est décédé

Très triste nouvelle pour la Fédération Française de Football et pour le monde du sport en France. Ce mercredi 15 mars, on apprend le décès de l'ancien président de la FFF, Claude Simonet. Ce dernier avait été président au moment où l'équipe de France avait remporté sa première Coupe du monde en 1998 et il restera donc à jamais comme le premier président de la FFF champion du monde. Il est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, comme l'a annoncé la famille de Simonet auprès de la FFF. Il était âgé de 92 ans.

Natif de l’Orne, ce dernier avait été président de la Fédération française de football du 19 février 1994 au 12 février 2005. Mais alors qu'il n'a jamais joué en professionnel, il a ensuite connu une carrière importante dans les instances du sport en France, étant donc président de la FFF mais également vice-président du CNOSF de 1996 à 2000. Dans sa carrière de footballeur amateur, il avait été champion de France Militaire avec le 41e régiment d'infanterie de Rennes et international militaire en 1951. La FFF est en deuil ce mercredi et des hommages importants devraient être rendus à Simonet après cette très triste annonce.