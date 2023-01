Vendredi, l'équipe de France a vu son sélectionneur, Didier Deschamps, prolonger son contrat jusqu'en 2026. Vainqueur de la Coupe du Monde 2018 et finaliste de l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2022, l'entraîneur de l'équipe de France détient un crédit inouï auprès de sa fédération. Avec son nouveau contrat, "DD" dirigera les Bleus lors du prochain Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Invité lors de l'émission Bartoli Time sur RMC, Noël Le Graët a eu des mots très durs à l'encontre de Zinedine Zidane. Le président de la FFF a aussi annoncé qu'il n'avait jamais eu envie de prendre l'ancien entraîneur du Real Madrid à la tête des Bleus.

"Cela ne correspond à rien. Certains ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien, a-t-il vilipendé. Très franchement, je ne suis jamais surpris par ceux qui condamnent à l'avance ou qui ont des idées farfelues. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Je sais très bien que Zidane était toujours sous le coude, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il avait beaucoup de partisans, certains attendaient le départ de Deschamps pour se précipiter. Mais qui peut faire des reproches sérieuses à Deschamps ? Personne !"

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour avoir des premières réactions à cette sortie qui risque de faire parler encore longtemps. Une n'était pas forcément attendue : celle de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde a tweeté pour défendre Zizou. "Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça…". Courageux.