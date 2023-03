FFF : Hardouin saisit les prud’hommes et conteste son licenciement !

Florence Hardouin va s’en remettre à la justice. Mise en cause par l’audit lancée par le Ministère des sports au sein de la Fédération française de football, l’ancienne directrice générale de l’instance avait été dans un premier temps mise en retrait de l’instance avant d’être licenciée. Si la FFF avait finalement renoncé à justifier ce licenciement au motif d’une faute grave, Florence Hardouin conteste cette rupture de contrat.

Hardouin veut obtenir la nullité de son licenciement

Selon les informations du Monde, Florence Hardouin a saisi ce mardi le conseil des prud’hommes de Paris pour obtenir la nullité de son licenciement. L’ancienne dirigeante espère également percevoir des dommages et intérêts, s’estimant victime d’un préjudice. Florence Hardouin était mise en cause pour ses méthodes de management et accusée d’harcèlement moral.