Didier Deschamps est bien loin du tumulte de la Fédération Française de Football et de la mise en retrait de Noël Le Graët. Alors que ce mercredi a eu lieu un Comex extraordinaire au sein de la FFF, le président de la 3F a décidé de se mettre en retrait. Dans le même temps, Florence Hardouin, la directrice générale de la FFF, était mise à pied à titre conservatoire. Et du côté de Didier Deschamps, le contrat du sélectionneur a bien été validé par le Comex à l'unanimité, et ce, jusqu'en 2026. Mais visiblement, le sélectionneur des Bleus n'a pas dû être trop perturbé par l'issue de ce Comex puisqu'il se trouve à Nice aujourd'hui.

Didier Deschamps à Nice

Le sélectionneur des finalistes de la Coupe du monde 2022 est à Nice du fait du lancement de l'opération Pièces Jaunes. Il se trouve avec Brigitte Macron, première dame et marraine de l'association. Il a été pris en photo avec des fans et il était très souriant. On peut donc clairement penser que Deschamps n'était pas très préoccupé par le verdict de ce Comex, lui qui avait été prolongé officiellement à la tête de la sélection française samedi matin jusqu'à la Coupe du monde aux Etats-Unis, Canada et Mexique.