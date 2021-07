Fekir fait une annonce importante

Nabil Fekir n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis le 8 septembre 2020 et un match de Ligue des nations remporté par les Bleus face à la Croatie (4-2). Depuis, le champion du monde 2018 n'a plus été appelé par Didier Deschamps et n'a donc pas disputé l'Euro 2020. Pour autant, le joueur du Betis n'a pas dit son dernier mot.

Auteur de deux buts en vingt-cinq matchs sous le maillot tricolore, Nabil Fekir croit toujours en un possible retour en Bleu. L'homme de vingt-sept ans s'est confié sur le sujet auprès d'Estadio Esportivo : "Je veux rejouer pour la France. J'ai de l'ambition et je veux jouer avec les meilleurs, dans les meilleures compétitions. Ça m'a fait mal de ne pas aller à l'Euro, mais il faut continuer à travailler."

Profiter de l'après Euro

Après la sortie de route prématurée de l'équipe de France dans la compétition, Fekir aura sûrement un coup à jouer dans la possible reconstruction du groupe sur laquelle Didier Deschamps devrait travailler. Charge ensuite à l'ancien lyonnais de montrer avec le Betis, qu'il peut prétendre à un retour au sein des Bleus.