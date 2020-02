Cette troisième saison au FC Barcelone est encore difficile à vivre pour Ousmane Dembélé. Le champion du monde français, pas épargné par les blessures depuis son arrivée en Catalogne, a été victime d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite qui le priva de l'Euro 2020 avec les Bleus. Et si l'ailier a reçu des marques de soutien de certains coéquipiers et amis - à l'image de Kylian Mbappé, auteur d'un très joli message sur les réseaux sociaux -, la presse espagnole, beaucoup moins tendre, évalue passage de Dembélé au Barça par le prisme de ses blessures.

La presse espagnole n'épargne pas Ousmane Dembélé

Arrivé en Espagne en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2017 pour un montant avoisinant 140 millions d'euros avec bonus, Ousmane Dembélé a fait 74 apparitions avec les Blaugrana. Le quotidien Sport a affiché dans ses colonnes un ratio "investissement/temps de jeu". Et le résultat est forcément accablant pour l'ancien Rennais : Sport indique que l'international français coûterait 2 millions d'euros par match joué avec le FC Barcelone. Malgré cette période délicate, Ousmane Dembélé a les moyens de renverser la situation pour faire définitivement taire les critiques à son égard.