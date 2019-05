Face à Umtiti, Lenglet se fait petit

Clément Lenglet, présent en conférence de presse jeudi à Clairefontaine et appelé pour la première fois en équipe de France, se considère forcément inférieur à son coéquipier Samuel Umtiti: "Il a un vécu avec l’équipe de France, il a joué la finale de l’Euro et la Coupe du monde, il a fait énormément de bons matches. J’ai un statut différent, c’est normal. A moi de prouver, si j'ai des minutes, que je peux être performant en sélection."

Même s'il a donc conquis un statut de titulaire cette saison au Barça, profitant justement des blessures de son compatriote champion du monde, Lenglet reste donc sur la pointe des pieds. Et ne veut surtout pas oublier: "Il m’a super bien accueilli quand j’ai signé. On a une relation de Français dans un club étranger, donc on se serre les coudes, on est très souvent ensemble et on s’entend bien. La concurrence n'est pas un poids dans notre relation."

Celui qui jouait à Nancy il y a deux ans profite aussi d'une certaine qualité à l'entraînement... "Etre avec Lionel Messi tous les jours, c’est un formidable atout, ça permet de progresser au quotidien, de m’améliorer et peut-être d’évacuer la pression, car je côtoie des joueurs de haut niveau." Dans ce sens, il cite Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Même si ce dernier, finalement, n'agrandira peut-être pas la colonie des Français du Barça...