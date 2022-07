Euro U19 (F) : La France cale en demies

L'aventure s'arrête malheureusement en demi-finales pour les Bleuettes U19, vaincues mercredi en demi-finales de l'Euro par la Norvège (1-0). La frustration est immense pour les jeunes Françaises, seulement terrassées sur un but contre son camp de l'infortunée Eloïse Sévenne en début de seconde période (52eme). Tout le reste de la rencontre, les Norvégiennes n'ont pas eu de véritable autre occasion franche, mais l'équipe de France a elle aussi dû attendre longtemps pour ça. Trop longtemps... Et Louna Ribadeira, à bout portant, a manqué en fin de rencontre (82eme) le duel qu'il fallait absolument transformer, sauf que la gardienne adverse Selma Panengstuen a sorti un arrêt miraculeux. Dans les dernières minutes, Airine Fontaine a enfin trouvé le poteau extérieur sur coup franc, en tentant de feinter pour un centre direct (90eme).



La coach Sandrine Ringler se dit tout de même "fière" en dépit du dénouement : "Elles ont tout donné dans cette rencontre et sur l'ensemble de la compétition, le résultat final n'est pas celui que nous espérions mais elles peuvent garder la tête haute. Je suis fière également de leur réaction après le but encaissé, de tout ce qu'elles ont accompli sur les plans individuel et collectif, notamment sur le respect des consignes. Bien sûr, je suis triste et déçue pour elles, car elles auraient mérité d'accéder à cette finale, ça s'est joué à peu de choses Mais elles en sortiront grandies." C'est donc la Norvège qui jouera le titre samedi contre l'Espagne, qui s'était imposée un peu plus tôt sur le même score minimal (1-0) devant la Suède. Il y aura ainsi un nouveau champion d'Europe U19 chez les filles, puisque ce sont les Françaises qui étaient tenantes de ce titre continental.