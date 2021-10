Euro raté, Domenech point du doigt le retour de Benzema

Quelques semaines avant un Euro 2020 décalé à l’été 2021, Didier Deschamps a surpris tout son monde en rappelant Karim Benzema en équipe de France. Un choix qui a eu des conséquences sur l’organisation de l’équipe et posé de gros problèmes tactiques au sélectionneur. N’ayant jamais trouvé le système idéal, Deschamps n’a pu empêcher l’élimination prématurée de sa sélection dès les 8e de finale de l’Euro. Pour Raymond Domenech, le retour de Benzema est aussi l’explication principale de cet échec tricolore.

"La France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque"

"La France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque" , a déclaré Raymond Domenech à la RTBF. Pour autant, l’ancien sélectionneur ne blâme pas le joueur, mais plutôt Didier Deschamps : « A l’Euro, il y a eu un décalage entre la philosophie de base de l’équipe de France qui est une équipe qui défend, qui est organisée, qui est solide et qui joue le contre, et l’esprit qu’on a mis avec l’arrivée de Karim qui lui n’y est pour rien. »

« On s’est pris pour des Belges »

Ce retour de Karim Benzema a donc eu des conséquences sur le jeu des Bleus : « Tout d’un coup ça a transformé l’équipe. On s’est pris pour les Belges. Parce qu’on avait du monde devant on s’est dit qu’on allait jouer, qu’on allait faire de belles actions et les journalistes disaient qu’il allait enfin y avoir du jeu. Moi j’en doutais.«