Euro Espoirs 2021 : La liste des Bleuets

Les Bleuets dans les favoris à la victoire finale



Les 23 Bleuets qui participeront à la phase de groupe de l'EURO Espoirs 2021 en Hongrie ! 👊🇫🇷

France🆚Danemark (25/03)

Russie🆚France (28/03)

Islande🆚France (31/03) pic.twitter.com/PGfLCNN0Xz



L'Euro Espoirs 2021 approche à grands pas.. Par la suite, se tiendra la phase à élimination directe, prévue du 31 mai au 6 juin, date de la finale (à Ljubljana en Slovénie). Le tournoi est, pour rappel, organisé par la Hongrie et la Slovénie.Les Bleuets de Sylvain Ripoll sont cités comme des prétendants à la victoire finale et seront donc attendus au tournant très rapidement dans la compétition. Ce lundi, on connaît la liste des 23 joueurs convoqués et certains noms sont très connus. Candidat à une place chez les Bleus de Didier Deschamps, le défenseur central du FC Séville, Jules Koundé, a été convoqué. Habitué aux sélections avec les A, Eduardo Camavinga sera aussi de l'aventure, comme Houssem Aouar, le milieu de terrain de l'OL, qui va donc renforcer les Bleuets.Alban Lafont (FC Nantes), Ilan Meslier (Leeds United) et Dimitri Bertaud (Montpellier)Colin Dagba (Paris Saint-Germain), Pierre Kalulu (AC Milan), Ibrahima Konaté (RB Leipzig), Jules Koundé (Séville FC), Wesley Fofana (Leicester), Benoît Badiashile (AS Monaco), Adrien Truffert (Stade Rennais) et Christ-Emmanuel Faitout Maouassa (Stade Rennais)Boubacar Kamara (Olympique de Marseille), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Houssem Aouar (Olympique Lyonnais), Boubakary Soumaré (Lille OSC), Romain Faivre (Stade Brestois) et Matéo Guendouzi (Hertha BSC)Amine Gouiri (OGC Nice), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Jonathan Ikoné (Lille OSC), Randal Kolo Muani (FC Nantes) et Odsonne Edouard (Celtic).