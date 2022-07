Euro 2022 : Dali a hâte de débuter la compétition

1er entraînement en Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥#FiersdetreBleues pic.twitter.com/oQwmmJiXIE

— Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 5, 2022

"D'ici dimanche, on sera prêtes"

Les Bleues ont hâte. Ce mardi, les joueuses de l'équipe de France sont arrivées en Angleterre et se sont entraînées pour la première fois à leur camp de base de Champneys Springs avant la tenue de l'Euro 2022. Si le tournoi débutera officiellement mercredi soir avec l'affiche entre l'Angleterre et l'Autriche (21 heures), la France devra patienter quelques jours avant son opposition contre l'Italie, prévue dimanche. La milieu de la sélection tricolore, Kenza Dali, n'a pas masqué son impatience avant la compétition., a jugé la joueuse d'Everton, dans des propos retranscrits par L'Equipe.Enregistrant les retours de pépin de Sakina Karchaoui, Wendie Renard et Grace Geyoro, la sélection reste sur un succès aisé face au Vietnam, vendredi dernier (7-0), et les fourmis dans les jambes sont là à en croire Dali. "Demain, on va voir la cérémonie d'ouverture. C'est là qu'il y a des fourmis dans les jambes. On a envie d'y aller", a-t-elle assuré. Notant le changement d'ambiance, elle a également mis en avant l'avantage de la France d'avoir un peu plus de temps à sa disposition. "Il faut profiter des jours qu’il nous reste pour peaufiner les détails", a clamé Dali, dans des propos relatés par Le Parisien, puis d'assurer :