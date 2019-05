Espoirs-Augustin: "Les gens pensent que je suis un caïd"

Sauf retournement de situation, Jean-Kévin Augustin ne sera pas dans la liste de l'équipe de France Espoirs dévoilée par Sylvain Ripoll, mercredi prochain, pour le prochain championnat d'Europe (du 16 au 30 juin en Italie et à Saint-Marin). En septembre dernier, l'attaquant du RB Leipzig avait refusé une convocation dans le cadre de deux matches de qualifications pour la compétition estivale.

Dans un entretien accordé à L'Équipe, le Français est revenu pour la première fois sur cet épisode. "Déjà, j’ai parlé avec le coach (Sylvain Ripoll). C’était le plus important. On s’est expliqué. Je veux parler publiquement pour donner mon ressenti et faire part de mes erreurs. Je veux aller de l’avant. Aujourd’hui, les gens pensent que je suis un caïd. J’ai une sale image, il faut dire la vérité", a confié l'intéressé, très déçu.

L'ancien Parisien a ensuite expliqué les raisons de son refus: "Je ne me sentais pas bien et je me suis dit directement: 'Je n’y vais pas.' Encore une fois, c’est une très grosse erreur, a poursuivi Augustin. Je veux tout changer autour de moi. Ce sera à moi de prouver que je suis crédible de par mes performances sur le terrain et en dehors." Sur le plan sportif, l'attaquant de Leipzig vit une saison délicate puisqu'il doit se contenter d'un rôle de doublure (3 buts en 16 apparitions de Bundesliga).