Équipe de France : Zidane continue de rêver d'entraîner les Bleus

Zinédine Zidane et l'équipe de France, une histoire qui n'est toujours pas d'actualité. L'ancien numéro 10 des Bleus, champion du monde en 1998, avait espéré pouvoir devenir sélectionneur de l'équipe de France après le Mondial 2022. Mais Didier Deschamps, qui a mené les champions du monde 2018 à une deuxième finale de suite, a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2026. Zizou doit donc continuer de patienter, mais l'ancien coach du Real Madrid, toujours sans poste depuis son départ de chez les Merengue il y a deux ans, a pris la parole auprès de GP, qui lui consacre un long portrait, et il a assuré qu'il pense toujours aux Bleus. Pour lui, c'est "logique" d'y penser et il l'a fait savoir.

"Ce n’est pas le moment"

"J’ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l’équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c’est juste logique d’y penser. Mais ce n’est pas le moment", a confié l'ancien coach du Real Madrid, qui est donc prêt à attendre patiemment son tour en vue de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Avec Didier Deschamps en poste depuis 2012, Zidane va sûrement devoir attendre encore quelques années avant de devenir le sélectionneur des tricolores mais le jeu en vaudra peut-être la chandelle.