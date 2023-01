Equipe de France : Varane ou Mbappé, qui succédera à Lloris comme capitaine des Bleus ?

C'est une très grosse annonce qui a eu lieu lundi soir : Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale. Le gardien de but de l'équipe de France a décidé de se retirer après 145 sélections (recordman), un titre de champion du monde en 2018, une Ligue des Nations en 2021, mais également une finale d'Euro en 2016 perdue et une autre en Coupe du monde face à l'Argentine en décembre dernier où les Bleus ont aussi été défaits. Lloris a décidé de s'en aller en étant encore en haut et le gardien de but devrait laisser son poste à Mike Maignan, désigné comme son successeur naturel. Seulement, même si Maignan devrait prendre les rênes des buts français, le brassard de capitaine de Lloris est vacant. Egalement recordman du nombre de capitanat sous le maillot des Bleus (121 fois), Lloris laisse un brassard disponible et une décision importante à prendre pour Didier Deschamps.

Varane ou Mbappé comme prochain capitaine ?

Tandis que l'ancien portier de Nice ou de Lyon a été absent quelques fois, d'autres joueurs ont porté le brassard à sa place. Raphaël Varane (18 fois), Steve Mandanda (2 fois), Presnel Kimpembe (2 fois) et une fois Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont ainsi occupé ce poste de capitaine. Mais désormais, comme relayé par L'Equipe, le choix pourrait se faire entre Raphaël Varane, le défenseur des Bleus, et Kylian Mbappé, l'attaquant prodige de la sélection française. Varane semble être le candidat naturel et le plus crédible, lui qui est âgé de 29 ans. Mais l'aura de Mbappé et son discours puissant en finale du Mondial donnent du crédit à l'attaquant du PSG. Avec déjà 66 sélections et 36 buts à 24 ans, le prodige de Bondy pourrait bien endosser ce rôle avec force. Mais seul Didier Deschamps aura la décision finale et il faudra donc voir son choix lors du premier rassemblement de l'année 2023 pour les Bleus, qui est prévu au mois de mars.