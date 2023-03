Equipe de France : un retour en attaque, une arrivée en défense, des surprises dans la liste de Deschamps ?

L'équipe de France va se retrouver d'ici quelques jours en vue de débuter les qualifications pour l'Euro 2024. Avec deux premiers matchs au menu lors de ce rassemblement de mars, face aux Pays-Bas le 24 et contre l'Irlande le 27, les Bleus doivent débuter de la meilleure des manières. Les hommes de Didier Deschamps espèrent ainsi pouvoir rebondir après leur finale perdue face à l'Argentine à la Coupe du monde 2022 le 18 décembre dernier. Mais alors que ces deux matchs sont fortement attendus, Didier Deschamps va dévoiler sa liste jeudi après-midi au siège de la FFF. Et le sélectionneur des Bleus ne devrait pas effectuer trop de changements par rapport à son groupe du Mondial, même si des surprises pourraient être présentes.

La première de Wesley Fofana ?

Ainsi, Wesley Fofana, grand espoir en défense mais encore jamais appelé, pourrait enfin débarquer. Le défenseur de Chelsea toque depuis quelques temps à la porte des A et il pourrait donc être appelé lors de ce rassemblement. En forme sur les derniers matchs des Blues, l'ancien de Saint-Etienne serait un apport intéressant. En attaque, Moussa Diaby pourrait effectuer son retour, lui qui n'a plus été appelé depuis juin 2022 et la Ligue des Nations. Avec Ousmane Dembélé blessé et Christopher Nkunku également sur le flanc, Diaby pourrait donc être présent.

Eduardo Camavinga, présent au Mondial, pourrait lui figurer dans les défenseurs puisqu'il a été repositionné latéral gauche par Carlo Ancelotti lors des derniers matchs du Real, alors que Deschamps l'a déjà utilisé à ce poste face à la Tunisie au Mondial 2022. Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane, Karim Benzema ne seront pas là après leur retraite internationale, alors que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann seront bien de la partie.