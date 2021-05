Florian Thauvin est champion du monde 2018. Même s'il n'a joué que quelques minutes au cours de la compétition (entré en fin de partie lors du 8e de finale face à l'Argentine), le Marseillais n'en a pas moins été sacré au terme de la finale remportée face à la Croatie. Depuis, il n'a pas joué beaucoup plus et n'a pas été régulièrement appelé par Didier Deschamps. A quelques semaines de l'Euro, son choix de partir pour le Mexique pourrait avoir une incidence sur sa carrière en équipe de France.



Plus appelé en Bleu depuis le 11 juin 2019, et un match des éliminatoires pour ce fameux Euro face à Andorre (victoire de la France, 4-0), Florian Thauvin peut cependant se dire que son exil aux Tigres de Monterrey n'est pas rédhibitoire en ce qui concerne l'équipe de France. Plusieurs exemples vont dans ce sens. Notamment celui d'un Lassana Diarra expatrié à l'Anji Makhatchkala (Russie), mais pas oublié par Deschamps. Idem pour Mathieu Valbuena, du temps de son passage au Dynamo Moscou.

Pas toujours un bon choix

A l'inverse, et comme le rappelle L’Équipe, la situation n'a pas été la même pour les plus de trente ans ayant décidé de tenter une aventure "exotique". Plus de Blaise Matuidi depuis qu'il est parti à l'Inter Miami, comme ce fût le cas des Florent Malouda et Adil Rami lors de leurs passages à Trabzonspor et Fenerbahçe. Florian Thauvin est âgé de 28 ans.