Equipe de France : Raphaël Varane pourrait revenir selon Mikaël Sylvestre

"Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. À chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Ces moments avec vous me manqueront, c’est certain, mais le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d’avoir sa chance et qui a besoin de vous." Voici ce qu'avait déclaré Raphaël Varane sur son compte Instagram pour justifier sa retraite internationale. Le défenseur central de 29 ans, sacré champion du monde en 2018 en Russie et engagé par Manchester United l'été dernier, ne devait pas rejouer avec les Bleus. Mais l'ancien Madrilène pourrait changer d'avis...

Mikaël Sylvestre maintient l'espoir

L'ancien international Mikaël Sylvestre a permis aux fans de l'ex-Lensois de rêver. Dans une interview accordée au site Bettingexpert.com, il a en effet affirmé que Raphaël Varane pourrait effectuer son retour en Bleu. "J’ai l’espoir qu’il puisse faire son retour à un moment donné, comme Zinédine Zidane. S’il a besoin d’une pause, mentalement et physiquement, c’est quelque chose que nous devons respecter. Faire face aux blessures, cela dépend de votre état physique et mental. Il a failli ne pas participer à la Coupe du monde. Le football international est une machine qui ne s’arrête pas et qui est hyper intense."