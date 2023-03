Vendredi, Didier Deschamps a donné une interview au "Parisien". Il a livré sa version des faits quant au départ de Karim Benzema lors du Mondial 2022. Le sélectionneur des Bleus a affirmé avoir été surpris de voir son attaquant de pointe s'en aller aussi vite, après sa blessure à la cuisse. Le Madrilène n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, publiant deux stories Instagram dans lesquelles était notamment écrit "Sacré Didier".

Dupraz agacé par le Ballon d'Or

Pascal Dupraz, ancien entraîneur d'Evian Thonon-Gaillard et Saint-Etienne, entre autres, est connu pour ses coups de gueule. Dans l'émission "Les Grandes gueules" sur RMC, il s'est montré très agacé par le comportement du Ballon d'Or 2022. "Vous pensez que je n’ai que ça à faire, moi ? Attendre, trépigner que Benzema me fasse son commentaire sur son départ de la Coupe du monde au Qatar ? Tu sais ce que je vais faire le jour où il parlera ? Je vais me repasser le match des rugbymen, Angleterre-France. Du sport, encore et toujours. À force, ça fait mal à notre sport. Au sport numéro 1. On est en train de le déglinguer de partout. Ça suffit ! Une bonne fois pour toutes, ça suffit !"