Equipe de France : Olivier Giroud donne une indication pour son avenir

Si Hugo Lloris ou encore Raphaël Varane ont décidé d’arrêter leur carrière internationale, ça ne sera pas le cas d’Olivier Giroud. Invité dans 20h30 le dimanche sur France 2, l’attaquant âgé de 36 ans a été interrogé sur son avenir avec les Bleus. Sa réponse est sans équivoque.

Giroud veut continuer son aventure avec les Bleus

« Non, non, ce n’est pas fini. Des émotions, j’espère qu’il y en aura encore. Je ne suis pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot bleu qui me tient à cœur. J’ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l’instant je suis encore sélectionnable et un joueur de l’équipe de France » indique-t-il. Reste à savoir si le sélectionneur, Didier Deschamps compte encore sur le buteur de l’AC Milan.