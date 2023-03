Olivier Giroud va retrouver Clairefontaine lors des prochains jours puisque l'attaquant du Milan AC devrait bien être appelé par Didier Deschamps en vue des matchs de qualifications pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas et contre l'Irlande. Mais alors que les Bleus vont se retrouver pour la première fois depuis la finale perdue de la Coupe du monde face à l'Argentine en décembre dernier, Giroud pourrait bien être remplaçant lors des deux rencontres. Aujourd'hui meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 53 réalisations, l'attaquant de 36 ans va être le doyen de la liste de "DD" mais il semble qu'il ne parte pas avec un statut de titulaire aux yeux du sélectionneur.

Kolo Muani préféré à Giroud ?

Car malgré ses quatre buts lors du Mondial 2022 et ce nouveau statut de meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Giroud avait été sorti dès la 41e minute de la finale face à l'Albiceleste. Remplacé par Randal Kolo Muani, il avait vu le jeune attaquant de l'Eintracht Francfort réussir une entrée détonnante. Surtout, Kolo Muani a failli offrir le sacre aux Bleus et son match face à l'Argentine pourrait peser lourd dans le choix de Deschamps concernant le joueur qui accompagnera Mbappé à la pointe de l'attaque lors des matchs de mars.

Mais ce statut de possible remplaçant pourrait être difficile à porter pour Giroud, qui avait d'ailleurs déclaré concernant sa sortie lors de la finale : "Beaucoup de sentiments qui se mélangent dans ma tête à ce moment-là. Déception, frustration, colère, incompréhension. Pendant cinq minutes je suis sur le banc, dégouté et fou de rage." Autant dire que le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France n'est pas certain de débuter titulaire face aux Pays-Bas et contre l'Irlande et il faudra scruter de près son attitude.