Equipe de France : Lizarazu prend la défense de Zidane et s'en prend à Le Graët

Un nouveau champion du monde 1998 prend la défense de Zinédine Zidane. Après notamment Youri Djorkaeff qui avait décidé de défendre "Zizou" au lendemain des déclarations polémiques de Noël Le Graët, le président de la FFF, c'est désormais au tour de Bixente Lizarazu de défendre l'ancien numéro 10 des Bleus. Dans une longue interview accordée à L'Equipe, le commentateur des Bleus sur TF1 aujourd'hui et qui a été champion du monde avec Zidane et Didier Deschamps en 1998, a pris la défense de son ancien coéquipier, tout en parlant de la prolongation de "DD" à la tête des Bleus jusqu'en 2026.

Lizarazu défend Zidane et s'en prend à Le Graët

"En ayant gagné trois Ligues des champions avec le Real Madrid, il est un postulant légitime pour être sélectionneur des Bleus et il n'a jamais caché son envie de l'être un jour. (...) Zizou mérite autant d'attention et de considération que Didier. C'est une histoire d'équilibre et d'équité", assure d'abord Lizarazu, avant d'être interrogé concernant une potentielle "rivalité" entre les deux anciens coéquipiers en sélection. "Zizou n'est pas dans une rivalité avec DD. Il a envie d'entraîner au plus haut niveau et de gagner. (...) Il a maintenant envie de le faire avec les Bleus car, pour lui, il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France", estime l'ancien latéral gauche, qui se montre clair à ce sujet. Il a aussi parlé de la prolongation de Deschamps jusqu'en 2026, estimant cette dernière un peu trop longue.

"Depuis qu'il a pris l'équipe de France, le maillot est respecté, il a gagné une Coupe du monde, le bilan est très positif. Il a su la préserver de tous les soubresauts qui ont touché la FFF ces derniers mois et c'est aussi à mettre à son crédit. Clairement, il a gagné le droit de continuer l'aventure. Mais la continuité, cela aurait dû être deux années de plus et on voit après l'Euro. Cela me paraissait plus sain", a déclaré celui qui comme 97 sélections en équipe de France. Voilà qui est dit.