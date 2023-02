Equipe de France : les mots forts de Corinne Diacre à cinq mois du Mondial

Corinne Diacre et l'équipe de France féminine de football vont débuter le Tournoi de France ce mercredi soir à Laval face au Danemark. Avec trois matchs dans le Tournoi (la Norvège et l'Uruguay seront également au programme dans les prochains jours), la France doit se préparer au mieux en vue de la Coupe du monde dans cinq mois. Ce Mondial 2023, prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande, pourrait permettre aux Bleues d'empocher leur premier sacre dans la compétition et Corinne Diacre veut que son équipe arrive avec la meilleure préparation possible. Devant les médias dont ceux de L'Equipe, la sélectionneure des Bleues a pris la parole et a parlé de ce Mondial à venir, tout en évoquant le rassemblement de ce mois de février et l'opportunité pour certaines joueuses de se montrer alors que de nombreuses absentes sont à recenser.

Diacre déjà en mode Mondial

"On est en préparation, la coupe du monde c'est après-demain, même si ça va arriver rapidement. On a démarré le stage hier matin (lundi), avec une seule séance hier, une cette après-midi, et c'est déjà le match demain (ce soir, ndlr). Cela va très vite, on n'a pas le temps de cogiter", a d'abord évoqué Diacre pour répondre à la question de savoir si son équipe était déjà en mode Coupe du monde. Puis elle a parlé de ce rassemblement et de l'opportunité pour certaines de se dévoiler.

"On ne sait pas ce que demain nous réserve. Peut-être que les blessées d'aujourd'hui le seront encore demain ou après-demain. Je fais avec, je m'adapte, comme d'habitude. Ça va me permettre de tester de nouvelles choses, de donner du temps de jeu à certaines. Pour moi c'est plutôt bien, pour elles aussi. Les joueuses convoquées font partie de l'équipe de France. On ne peut pas toujours dire ''s'il y avait eu cette joueuse, ou celle-ci...''. On va faire confiance à celles qui sont là, il y aura des imperfections, on le sait. Aux filles de saisir leur chance. Ce stage fera peut-être le bonheur de certaines dans les mois à venir." Il n'y a plus qu'à prouver pour les joueuses et cela commence ce soir face au Danemark.