Laure Boulleau ne semble pas être la plus grande fan de Karim Benzema ces derniers jours. Après l'interview de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui s'était livré auprès du Parisien dans une interview parue samedi et dans laquelle il revenait notamment sur le forfait de Benzema au Mondial 2022, l'attaquant français avait pris la parole sur Instagram. Il avait décidé de sortir certains extraits de cette interview et avait terminé en écrivant : "Quelle audace" suivi d'un émoji clown. Sauf que cette story Instagram a fait un tollé et le capitaine du Real Madrid a de nouveau pris la parole sur ses réseaux pour déclarer qu'il devrait s'expliquer très prochainement. Mais cette communication n'a pas du tout plu à Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG et des Bleues. Dans le Canal Football Club, la consultante a assuré que les storys de KB9 ne jouent pas en sa faveur.

"Cela ne joue pas en sa faveur"

"Au niveau de la communication, je ne trouve pas cela très clair. Je ne dis pas que Deschamps dit la vérité, mais les réponses de Benzema ne permettent pas d’y voir clair. On attend une vraie communication, je ne comprends pas l’utilité des smileys et des clowns. L’approche est inutile, il n’a pas besoin de cela. Cela ne joue pas en sa faveur de mettre des stories. À la limite qu’il donne une interview, il doit être au-dessus de cela", a confié l'ancienne joueuse professionnelle, peu convaincue par KB9. Autant dire qu'on a hâte des explications de l'attaquant madrilène, même si ce dernier n'a pas donné de date à ce sujet.