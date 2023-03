Equipe de France : la belle réaction de Jean-Clair Todibo après sa convocation en Bleu

Hier soir, l'équipe de France a été confrontée à deux forfaits consécutifs en défense. William Saliba, le défenseur d'Arsenal, et Wesley Fofana, celui de Chelsea, ont été contraints de déclarer forfaits en vue du rassemblement de mars durant lequel la France affrontera les Pays-Bas et l'Irlande en matchs de qualification à l'Euro 2024. Tous les deux touchés, ils ne seront pas de la partie avec le groupe Bleu et les noms de leurs remplaçants ont été dévoilés, à savoir Axel Disasi et Jean-Clair Todibo. Le défenseur de l'OGC Nice est ainsi appelé pour la première fois chez les A et il a dévoilé sa réaction quelques minutes après cette convocation.

Todibo fier d'être appelé en Bleu

Forcément heureux, l'ancien défenseur du FC Barcelone et de Schalke 04 a dévoilé sa réaction au travers d'une bande-dessinée. Très original dans sa manière de célébrer, on peut ainsi voir la carrière du jeune défenseur en images, de son passage à Toulouse jusqu'à sa signature à Nice et donc cet appel en équipe de France, qui est le premier. Durant ce rassemblement, le défenseur pourrait bien avoir du temps de jeu étant donné que Didier Deschamps pourrait tester des choses dans le secteur de la défense centrale après la retraite de Raphaël Varane.