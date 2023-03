Equipe de France : Kylian Mbappé confirmé comme nouveau capitaine des Bleus par Didier Deschamps

Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l'équipe de France et cette fois-ci, la nouvelle est bel et bien confirmée par Didier Deschamps. Tandis que L'Equipe avait dévoilé hier soir que l'attaquant du PSG serait le nouveau capitaine des Bleus et qu'il succéderait à Hugo Lloris, parti à la retraite internationale, Didier Deschamps a confirmé cette information lors d'une interview pour TF1 qui sera diffusée prochainement. L'attaquant natif de Bondy et âgé de 24 ans va endosser une nouvelle responsabilité de poids et Didier Deschamps a expliqué les raisons de son choix.

"Antoine Griezmann est le vice-capitaine"

"Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Antoine Griezmann est le vice-capitaine. Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité. Sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fédérateur", a indiqué Deschamps, confirmant également qu'Antoine Griezmann serait le vice-capitaine. Touché par cette décision, le meneur de jeu des Bleus a cependant assuré qu'il resterait comme il est, à savoir simple et humble. Griezmann est très attaché au maillot de l'équipe de France et il veut poursuivre, même si c'est bien Mbappé qui sera donc le nouveau capitaine des vices-champions du monde en titre.