Equipe de France : Karim Benzema répond à Didier Deschamps

La relation entre Karim Benzema et Didier Deschamps a toujours été assez tendue. Ce samedi, elle a pris un nouveau tournant avec l'interview du sélectionneur des Bleus à propos du forfait de l'attaquant du Real Madrid lors du Mondial.

Dans des interviews données au Figaro et au Parisien, Didier Deschamps a donc expliqué les raisons du départ précipité du Ballon d'Or 2022 du groupe France lors de la Coupe du Monde. "Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : "C'est mort". (...) Au mieux, son retour à l'entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. […] En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte". A première vue, ce message semblait simplement explicatif, mais il n'a pas plu à l'attaquant madrilène.

En effet, dans la foulée, KB9 a régi sur Instagram. Il y a publié deux storys où il fait comprendre son désaccord avec les paroles de Didier Deschamps. Dans la première, il écrit : "Mais quelle audace" en ponctuant avec un émoji clown. Dans la foulée, il écrit : "Sacré Didier, bonne nuit". De quoi mettre une nouvelle pièce dans la machine de la relation entre les deux hommes.