Equipe de France : Kanté quitte "momentanément" les Bleus, Lloris et Kimpembe diminués

Les Français sont réunis depuis lundi à Clairefontaine pour préparer les deux rencontres amicales contre la Côte d'Ivoire, vendredi à Marseille, puis l'Afrique du Sud, mardi prochain à Lille. Parmi les 23 joueurs retenus, trois n'ont pas pris part à l'entraînement collectif mardi soir, en plus de Kanté, libéré plus tôt "avec l'accord de Didier Deschamps".

Il s'agit du capitaine et gardien Hugo Lloris qui "souffre d'une petite gêne au niveau d'une hanche" et de sa doublure Mike Maignan, en raison d'une "petite douleur aux tendons d'Achille", deux soucis "sans gravité" selon l'encadrement. Le défenseur du Paris SG Presnel Kimpembe, souffrant d'une bronchite, est également resté en salle. Selon le staff, la participation de ces trois joueurs au match de vendredi n'est pas remise en cause.

Mardi, les 19 Bleus présents ont réalisé des exercices et jeux avec ballon pendant plus d'une heure, une séance à laquelle ont participé notamment les novices William Saliba, Christopher Nkunku et Jonathan Clauss. Lucas Digne, indisponible le week-end dernier en club, était également présent.