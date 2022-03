Equipe de France : Kanté forfait contre la Côte d'Ivoire, Mbappé incertain !

March 24, 2022 18:25 Avant d'affronter la Côte d'Ivoire demain au Stade Vélodrome, Didier Deschamps a fait un point sur son groupe, et a annoncé le forfait de N'Golo Kanté, et la possible absence de Kylian Mbappé.