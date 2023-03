Equipe de France : Kadidiatou Diani et ses mots durs contre Corinne Diacre

La situation à la Fédération Française de Football se dégrade fortement. Entre le départ et la mise en examen de son ancien président Noël Le Graët, sa brouille médiatique avec la Ministre des Sports Amélie Oudea-Castera ainsi que les mises en retrait de plusieurs joueuses de l'équipe de France tant que Corinne Diacre sera à sa tête... les jours ne sont pas tous roses.

Diani sort du silence

L'attaquante du Paris Saint-Germain et des Bleues Kadidiatou Diani est sorti du silence à ce propos ce dimanche matin dans Telefoot. Elle n'a pas été tendre avec Corinne Diacre.

"Aujourd'hui, je me sens plutôt bien. Notre capitaine Wendie Renard a décidé de prendre la parole. C'est très courageux de sa part. Je pense qu'en tant que cadre il était vraiment important de la soutenir étant donné que je partage le même point de vue qu'elle. Je trouve qu'on manque de professionnalisme en équipe de France. Aujourd'hui, on se retrouve avec un staff assez restreint. C'est la sélectionneuse qui décide de son staff. On n'a pas de coach adjoint, pas d'entraîneur spécifique 'attaquant', je parle de ça parce que moi je suis attaquante et c'est vrai que parfois j'aimerais travailler devant le but. Il y a aussi le fait qu'en sélection, dans ses débuts, l'accès en soins il était quasiment interdit. Je suis désolé, je le dis vraiment avec ces mots-là, parce que c'est vraiment réel. Au début, il fallait vraiment être blessée pour avoir droit à un massage ou à une session de soins normale comme on pourrait l'avoir en club."