Equipe de France : Griezmann fait part de son honneur d'être encore chez les Bleus

Antoine Griezmann touché de ne pas avoir été nommé capitaine ? Alors que des échos se font entendre selon lesquels l'attaquant de l'Atletico de Madrid aurait été marqué par le choix de Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé capitaine, Griezmann a eu le sourire tout au long de la soirée de mardi. La raison ? Il fêtait son 32e anniversaire et il a pu passer une très bonne soirée, étant mis à l'honneur avec un gâteau notamment. Forcément, le nouveau vice-capitaine de l'équipe de France a fait un discours et il a affiché son bonheur d'être chez les Bleus, ne montrant aucun signe de lassitude ou de colère suite à la décision de Deschamps. Il a même été taquin avec les nouveaux Bleus, leur adressant de belles paroles.

Griezmann heureux d'être chez les Bleus

"Toujours un honneur d'être ici, de représenter le football français et la France. Je vois que le gâteau s'améliore d'année en année. Merci le chef et bienvenue à Brice, Khephren et JC. Je vous ai préparé trois petits cadeaux, trois petites chansons", a confié un Griezmann aux cheveux totalement roses et dont le sourire rayonnait dans la pièce. Malgré les rumeurs, l'attaquant de l'Atletico de Madrid fait bien comprendre qu'il est plus qu'heureux d'être avec le groupe France.