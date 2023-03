Equipe de France : Griezmann, déçu du choix de Deschamps, prêt à arrêter les Bleus ?

Antoine Griezmann prêt à prendre une décision plus que conséquente en vue de son avenir international ? Celui qui joue pour l'équipe de France depuis 2014 pourrait effectivement bien stopper sa carrière internationale suite au choix de Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé capitaine des Bleus selon Le Figaro. Lundi soir, l'attaquant de 24 ans a été averti par Deschamps qu'il serait le successeur d'Hugo Lloris, parti à la retraite internationale après le Mondial 2022. Et Antoine Griezmann, pourtant plus expérimenté que Mbappé en nombre de sélections mais moins leader dans l'âme que le natif de Bondy, sera vice-capitaine. Mais ce choix a déçu l'attaquant de l'Atletico de Madrid et Le Figaro informe que "Grizou" réfléchirait à stopper sa carrière internationale.

Dernier rassemblement pour Griezmann ?

Ainsi, celui qui est un relais privilégié de Deschamps depuis ses premiers pas chez les Bleus en 2014, pourrait vivre son dernier rassemblement international. Les retraites de Lloris, Varane ou encore Benzema le font réfléchir à arrêter, alors que l'absence longue durée de Paul Pogba, plus vu en équipe de France depuis des mois, pèserait aussi sur le moral du joueur des Colchoneros, très proche de la Pioche. Griezmann aurait entamé une longue réflexion sur son avenir international et une retraite de celui qui a réalisé une Coupe du monde époustouflante serait un énorme coup dur pour Didier Deschamps.