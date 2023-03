Equipe de France (F) : Hervé Renard devrait signer son contrat demain

Sauf énorme tremblement de terre d'ici demain, Hervé Renard devrait bel et bien devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Le désormais ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite chez les hommes devrait ainsi prendre le relais de Corinne Diacre, évincée de son poste début mars. L'ancien entraîneur du LOSC, de Sochaux mais également ex-sélectionneur de la Zambie et de la Côte d'Ivoire devrait donc débuter une nouvelle mission excitante et il s'avère que la date de la signature de son contrat serait désormais connue.

Un contrat signé demain ?

D'après les informations de RMC Sport, Hervé Renard devrait signer son contrat demain après-midi et les derniers détails sont en train d'être finalisés. Renard devrait signer pour une durée de deux ans, d'après les rumeurs, ce qui le mènerait à après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il devrait rapidement être mis dans le bain puisque l'annonce de sa première liste est attendue pour vendredi, au lendemain des deux quarts de finale retour de Ligue des Champions féminine, avec Chelsea - OL et Wolfsburg - PSG jeudi soir. Cette première liste de Renard sera scrutée de près.