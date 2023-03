Equipe de France (F) : Corinne Diacre vers la sortie ? Aulas promet des évolutions

L'avenir de Corinne Diacre en équipe de France féminine semble ne tenir qu'à un fil. Un fil qui pourrait être coupé le 9 mars prochain, jour où le sort de la sélectionneure des Bleues sera discuté par un groupe de travail dont fera partie Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL va ainsi pouvoir juger si Diacre est apte ou non à poursuivre sa mission à la tête des Bleues, elle qui se retrouve en guerre face à certaines joueuses comme Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto ou encore Kadidiatou Diani depuis la semaine dernière. Mais alors que l'avenir de Diacre est incertain, Aulas a promis que des évolutions allaient arriver au sein de la sélection nationale. Il l'a déclaré ce jeudi matin au micro de France Inter.

Aulas annonce des "solutions" à venir

Le président de l'OL, qui va discuter du sort de Corinne Diacre au sein d'un groupe de travail où seront également présents Marc Keller, Aline Riera et Laura Georges, a déclaré sur France Inter qu’il y aura "un certain nombre d’évolutions" afin de sortir de cette crise. "Le Comex et la commission qui s’en occupe - dont je fais partie - y travaillent avec beaucoup d’assiduité, a répondu le président de l’Olympique Lyonnais à la question de savoir si Corinne Diacre devait passer la main. Je pense qu’effectivement il y aura un certain nombre d’évolutions. En tout cas, il faut trouver des solutions", a encore poursuivi le président de l'OL, alors que le Mondial aura lieu dans moins de cinq mois en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"On a les meilleures joueuses européennes, les meilleures joueuses mondiales mais l’équipe de France peine à mettre en place un jeu qui est à la dimension de ses ambitions. Il y a eu, par le passé, car ça fait maintenant plusieurs années que les choses évoluent, un certain nombre de mouvements. Là, les principales joueuses ont décidé de prendre le recul nécessaire, probablement pour faire bouger les choses", a encore détaillé celui qui est membre du Comex de la FFF et qui avait estimé il y a quelques jours qu'un point de non-retour avait été atteint dans la sélection nationale féminine.