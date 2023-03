Equipe de France : Entre Samba et Aréola, Deschamps a tranché pour la doublure de Maignan

Didier Deschamps a tranché. Lors de ce rassemblement, le sélectionneur de l’équipe de France devait faire face à plusieurs choix décisifs pour l’avenir, du capitanat à la hiérarchie au poste de gardien de but. Avec les retraites internationales de Hugo Lloris et Steve Mandanda, le poste a été drastiquement impacté. S’il a maintenu sa confiance à Mike Maignan et Alphonse Aréola, régulièrement appelés ces derniers mois, Didier Deschamps a convoqué pour la première fois Brice Samba. La question du successeur de Hugo Lloris ne faisant aucun doute suite aux performances de Mike Maignan avec l’AC Milan. Restait à savoir qui le Basque choisirait pour suppléer ce dernier.

Aréola devant Samba

Selon les informations de L’Equipe, Didier Deschamps a opté pour la continuité. Alphonse Aréola devance ainsi Brice Samba dans la hiérarchie du poste. Le portier de West Ham devra néanmoins rester sur ses gardes pour conserver son rang, lui qui profite de la blessure de Lukasz Fabianski pour retrouver une place de titulaire. S’il est de nouveau relégué sur le banc au retour du Polonais, ses affaires pourraient sérieusement se compliquer.