Equipe de France : encore une bonne nouvelle pour Dider Deschamps !

Plus tôt dans la soirée, nous vous annoncions les retours imminents de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps, qui pourra compter sur ses deux milieux de terrain pour les matches contre les Pays-Bas et l'Irlande (qualifications de l'Euro 2024). Autre éclaircie avec le retour à l'entraînement de Mike Maignan.

Présent pour Tottenham et les Bleus ?

Le gardien de l'équipe de France et du Milan AC n'a pas participé à la moindre rencontre depuis la première période du match entre la France et l'Autriche, le 22 septembre dernier en Ligue des Nations. Blessé au mollet, il avait laissé son équipe dans de beaux draps. Depuis sa blessure, les Rossoneri sont clairement à la peine. Le portier roumain Ciprian Tatarusanu n'est pas parvenu à faire oublier l'international français, pressenti pour prendre la relève de Hugo Lloris dans les buts tricolores.

Ce mardi, le gardien formé au Paris-Saint-Germain a annoncé son retour à l'entraînement sur les réseaux sociaux.

Selon "L'Equipe", Mike Maignan pourrait retrouver le terrain le 4 mars contre la Fiorentina en championnat, juste avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Tottenham. Il serait donc disponible pour Didier Deschamps en vue des matchs contre les Pays-Bas et l'Irlande, programmés la semaine suivante.