Didier Deschamps et l'équipe de France, l'histoire devrait continuer. Le sélectionneur des Bleus a réussi à mener sa sélection jusqu'en finale de la Coupe du Monde, avec malheureusement une défaite face à l'Argentine au bout du suspense. Mais l'ancien coach de l'OM a regagné beaucoup de crédit, que ce soit aux yeux de sa sélection ou aux yeux du grand public et des supporters. Didier Deschamps joui à nouveau d'une belle cote d'amour et étant donné qu'il a atteint l'objectif minimum des demi-finales imposé par le président de la FFF Noël Le Graët, le champion du monde 1998 a les mains libres pour prendre sa décision sur son avenir.

La prolongation traîne à cause d'un point précis

Le sélectionneur des vices-champions du monde en titre devrait bien poursuivre son aventure à la tête de l'équipe de France, mais sa prolongation prend du temps à s'officialiser. Il resterait des discussions à mener concernant un point précis, à savoir que "DD" veut un contrat allant jusqu'à la Coupe du monde 2026, alors que Noël Le Graët veut prolonger son sélectionneur jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne. Une solution pourrait être trouvée, à savoir une formule un an et demi de contrat avec une option de deux ans supplémentaires. Pour l'heure, rien n'est encore fait et Deschamps n'a toujours pas prolongé son contrat à la tête des Bleus. Mais, pour le moment, l'inquiétude ne semble pas gagner les rangs de la FFF.