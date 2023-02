Un nouveau chapitre. Au mois de mars, l'équipe de France va reprendre du service. Au programme des Bleus, deux matchs de qualifications pour l’Euro 2024 face aux Pays-Bas (24 mars) et en Irlande (27 mars). On en sait plus sur la date de la première liste de Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2022. En effet, le sélectionneur donnera les 23 noms présents pour ce rassemblement le jeudi 16 mars.

Le Basque devra faire sans Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane ou encore Karim Benzema. En effet, les 4 joueurs ont décidé de prendre leurs retraites internationales. Au rayon des bonnes nouvelles, Didier Deschamps peut compter sur la présence d’Olivier Giroud qui a annoncé son souhait de poursuivre l’aventure avec l’équipe de France. Reste à savoir si le sélectionneur compte sur lui.