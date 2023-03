Equipe de France : Didier Deschamps a choisi ses 23 joueurs pour les Pays-Bas et l'Irlande

Elle était très attendue. La première liste de Didier Deschamps depuis la finale de la Coupe du Monde a été dévoilée ce jeudi. On y retrouvait plusieurs inconnues : le poste de troisième gardien (Brice Samba, Illan Meslier et Alban Lafont étaient en ballotage), les présences en défense d'Axel Disasi et Benjamin Pavard (menacées par Wesley Fofana et Jean-Clair Todibo) ainsi que le nom du remplaçant d'Ousmane Dembélé et le poste auquel serait sélectionné Eduardo Camavinga. En effet, déjà utilisé en tant que latéral gauche lors du Mondial, le jeune madrilène est régulièrement titularisé à ce poste par Carlo Ancelotti. Il y réalise de bonnes performances et les rumeurs affirmaient qu'il pourrait devenir la doublure de Theo Hernandez en Equipe de France. Toutes les réponses dans la liste du sélectionneur des Bleus ci-dessous.

La grande surprise concernait tout de même Khephren Thuram, sélectionné au milieu de terrain après ses très bonnes performances sur les derniers mois.

La liste des 23 Bleus

Gardiens de but : Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba

Défenseurs : Wesley Fofana, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, William Saliba, Eduardo Camavinga, Theo Hernandez, Benjamin Pavard, Jules Koundé

Milieux de terrain : Aurélien Tchouaméni, Khephren Thuram, Adrien Rabiot, Jordan Veretout, Youssouf Fofana

Attaquants : Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Marcus Thuram, Kingsley Coman, Antoine Griezmann