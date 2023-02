Equipe de France : deux milieux de terrain proches d'un retour !

Depuis de nombreux mois maintenant, deux milieux de terrains français très importants dans leur club respectif et en équipe de France sont absents pour cause de blessure. Ngolo Kanté (Chelsea) et Paul Pogba (Juventus) n'ont pas foulé les pelouses depuis le tout début de la saison 2022-2023. Le premier est touché aux ischio-jambiers tandis que le second a soigné une blessure au genou. Ce mardi, des bonnes nouvelles sont tombées pour les deux champions du monde.

Kanté de retour à l'entraînement, Pogba a joué

C'est la fin d'une très longue absence qui s'annonce pour les deux joueurs. Ngolo Kanté, absent depuis le mois d'août, a repris l'entraînement ce mardi. Il n'a pas touché le ballon avec ses coéquipiers mais a effectué quelques courses et a participé aux exercices physiques avec son équipe. Son retour sur les terrains de Premier League est attendu pour le mois de mars, ce qui pourrait aussi faire sourire son sélectionneur, Didier Deschamps. De son côté, Paul Pogba, a participé à un match d'entraînement avec ses coéquipiers. Il a joué l'intégralité de celui-ci et semble se rapprocher d'un retour sur les terrains de Serie A. S'il ne devrait pas être présent contre le FC Nantes pour le match retour des 16èmes de finale d'Europa League, il pourrait bien avoir une première partie de temps de jeu ce weekend en championnat contre le Torino dans le derby.